Кузнецова готова помочь забеременевшей 12-летней девочке из Серпухова

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова готова оказать необходимую помощь забеременевшей 12-летней девочке из Серпухова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в подмосковном Серпухове 12-летняя школьница забеременела от старшеклассника. Как сообщила РИА Новости детский омбудсмен региона Ксения Мишонова, возбуждено уголовное дело по факту возможного изнасилования ребенка.

"Сейчас мы не в курсе. Если есть запрос на что-то, например, девочке негде жить, у нее вопросы взаимодействия с родственниками. Если нужна иная любая помощь, конечно, это тема, с которой нужно увязаться", — сказала Кузнецова журналистам в понедельник. "Конечно", — добавила омбудсмен, отвечая на уточняющий вопрос о том, готова ли она помочь девочке.