В ГП поступило дело против курского экс-прокурора, сбившего женщину

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего прокурора Курской области Романа Королева, который обвиняется в том, что на скорости более 100 километров в час насмерть сбил женщину, сообщается на сайте Следственного комитета России.
СК направил уголовное дело против Королева в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
По данным следствия, 26 сентября 2015 года Королев на машине Volkswagen Touareg двигался по улице Вокзальной поселка Черемисиново Курской области со скоростью более 100 километров в час, в то время как на этом участке было установлено ограничение в 40 километров в час. Сообщается, что обвиняемый выехал на правую обочину и наехал на местную жительницу, от полученных травм женщина скончалась на месте.
Королев не признал свою вину, но, как отмечают следователи, она подтверждается совокупностью собранных доказательств.
Кроме того, следователи выяснили, что этот случай нарушения правил дорожного движения обвиняемым был не единичным. В тот же день, до наезда на пешехода, Королев дважды превысил скорость, а всего с 2011 по 2015 годы бывший прокурорский работник 126 раз нарушил правила дорожного движения. Как отмечается, речь идет о значительном превышении скорости, в отдельных случаях на 80 километров в час.