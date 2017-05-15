В ГП поступило дело против курского экс-прокурора, сбившего женщину

Герб на ограде у здания Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото

Герб на ограде у здания Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего прокурора Курской области Романа Королева, который обвиняется в том, что на скорости более 100 километров в час насмерть сбил женщину, сообщается на сайте Следственного комитета России.

"Завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего прокурора Курской области Романа Королева. Он обвиняется в совершении преступления… нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", — говорится в сообщении.

СК направил уголовное дело против Королева в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

По данным следствия, 26 сентября 2015 года Королев на машине Volkswagen Touareg двигался по улице Вокзальной поселка Черемисиново Курской области со скоростью более 100 километров в час, в то время как на этом участке было установлено ограничение в 40 километров в час. Сообщается, что обвиняемый выехал на правую обочину и наехал на местную жительницу, от полученных травм женщина скончалась на месте.

Королев не признал свою вину, но, как отмечают следователи, она подтверждается совокупностью собранных доказательств.

"Следствию оказывалось противодействие в установлении обстоятельств ДТП. Так, во время нахождения автомобиля после ДТП на охраняемой стоянке неустановленными лицами путем подачи тока высокого напряжения был поврежден блок управления подушками безопасности, содержащий данные о скорости в момент аварии", — сообщает СК.

Кроме того, следователи выяснили, что этот случай нарушения правил дорожного движения обвиняемым был не единичным. В тот же день, до наезда на пешехода, Королев дважды превысил скорость, а всего с 2011 по 2015 годы бывший прокурорский работник 126 раз нарушил правила дорожного движения. Как отмечается, речь идет о значительном превышении скорости, в отдельных случаях на 80 километров в час.