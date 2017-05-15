Число пострадавших в ДТП с автобусом под Тулой возросло до 17

ВОРОНЕЖ, 15 мая — РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса под Тулой возросло до 17 человек, семь из них госпитализированы, десяти была оказана амбулаторная помощь, сообщил в понедельник РИА Новости представитель Минздрава региона.

Авария с участием автобуса и грузового автомобиля произошла ранним утром 15 мая на 161 километре трассы М-4 "Дон". Ранее сообщалось о семи пострадавших в результате ДТП.

"В результате ДТП пострадали 17 человек, из них семь человек с травмами средней степени тяжести госпитализированы… Из числа госпитализированных два человека находятся в палате интенсивной терапии, десяти пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно", — говорится в сообщении представителя Минздрава.

Пострадавшие находятся в Веневской центральной районной больнице, куда направлена бригада территориального центра медицины катастроф в составе врача-реаниматолога, хирурга, нейрохирурга и двух травматологов. Как отмечает Минздрав области, при необходимости пациенты будут госпитализированы в Тульскую областную клиническую больницу.