Житель Магаданской области случайно ранил шестилетнего пасынка

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту получения малолетним ребенком пулевого ранения в голову, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Магаданской области.

По предварительным данным, 13 мая компания из девяти местных жителей, в том числе четверых детей, отдыхала в окрестностях поселка Ягодное. Взрослые стреляли из пневматического ружья с оптическим прицелом по выставленным самодельным мишеням. Когда стрелял отчим ребенка, тот вырвался из рук матери и выбежал по направлению траектории выстрела. Пуля попала в височную область головы мальчика.

Ребенок был экстренно госпитализирован рейсом санавиации в районную больницу, где ему сделали операцию по удалению пули, застрявшей в кости черепа.

"Металлическая пуля пробила кость, прошла через височную долю в основание так называемой пирамиды. К счастью, функции головного мозга не пострадали. Нейрохирурги провели экстренную операцию, после которой ребенок пришел в сознание, и сейчас чувствует себя хорошо, разговаривает и принимает пищу", — сообщила РИА Новости представитель Магаданской областной больницы.

Следственно-оперативная группа в ходе осмотра места происшествия изъяла пневматическое ружье и самодельные мишени и опросила очевидцев. "Ягоднинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Магаданской области по сообщению о доставлении в хирургическое отделение районной больницы 6-летнего К. с диагнозом пулевое ранение в голову начата процессуальная проверка по признакам состава преступления… причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности", — говорится в сообщении.

По результатам проверки следователи дадут правовую оценку действиям отчима мальчика.