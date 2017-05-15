В Липецке назвали причину смерти найденного в канализационной яме ребенка

ВОРОНЕЖ, 14 мая — РИА Новости. Утопление стало причиной смерти четырехлетнего мальчика, пропавшего в селе Солдатское Липецкой области 7 мая, тело которого позднее нашли в канализационной яме во дворе дома, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ по области Юлия Кузнецова.

По данным следствия, мальчик из многодетной семьи днем 7 мая играл со старшим братом, пока его родственники занимались хозяйственными делами, но в какой-то момент ребенок пропал из их поля зрения. Родители после безуспешных поисков обратились в правоохранительные органы.

В поиске участвовали более 200 человек: полицейские, местные жители, волонтеры из Липецка, Белгородской, Тульской и Калужской областей, а также спасатели МЧС и спецтехника. Следствие возбудило уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Тело мальчика нашли накануне днем в канализационной яме во дворе дома.

"Предварительно, причиной смерти стало утопление. Но для того, чтобы установить давность наступления смерти и место, проводится ряд дополнительных экспертиз, которые помогут в восстановлении всех обстоятельств произошедшего", — сказала собеседница агентства.

По словам Кузнецовой, следствие не исключает, что смерть ребенка носит криминальный характер.

"Рассматриваются все версии", — отметила собеседница агентства, добавив, что в ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям родителей ребенка.