Ульяновская прокуратура проводит проверку после отравления школьников

САМАРА, 15 мая — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту обращения в больницу с симптомами отравления девяти детей из ульяновской школы, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.

"В пятницу и субботу, 12-13 мая, в медицинские учреждения обратились девять детей в возрасте от 8 до 10 лет, это ученики школы №53. У всех учащихся обнаружены симптомы отравления – тошнота, рвота, слабость. В связи с этим нами была начата проверка", — сказал собеседник агентства.

Как отметили в прокуратуре, никто из детей госпитализирован не был. Сейчас школьники пошли на поправку. Надзорное ведомство проверит деятельность должностных лиц школы в связи с отравлением.