В Петербурге завершили расследование дела водителя, избившего школьника

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Следователи завершили расследование дела против водителя, избившего школьника в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Следственного комитета России.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого в хулиганстве… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу", — говорится в релизе.
Мужчине грозит реальный срок заключения. Как сообщалось, после задержания водитель Kia, уже имеющий судимость за кражу, был заключен в СИЗО.