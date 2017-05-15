В Петербурге завершили расследование дела водителя, избившего школьника

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Следователи завершили расследование дела против водителя, избившего школьника в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Инцидент произошел днем 9 апреля в районе Ланского шоссе: водитель Kia напал на ребенка, который шел с самокатом по переходу на зеленый свет. Мужчина ударил мальчика по голове, бросил в него его же самокат и скрылся. Ребенка пришлось госпитализировать, после оказания помощи его отпустили домой.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого в хулиганстве… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу", — говорится в релизе.

Мужчине грозит реальный срок заключения. Как сообщалось, после задержания водитель Kia, уже имеющий судимость за кражу, был заключен в СИЗО.