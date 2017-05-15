В Оренбурге будут судить чиновника, выдавшего сиротам непригодное жилье

УФА, 15 мая — РИА Новости, Рамиля Салихова. Оренбургские следователи направили в суд дело о превышении полномочий против экс-чиновника мэрии Оренбурга Сергея Макеева, из-за незаконных действий которого дети-сироты получили ключи от квартир непригодных для жизни: без сантехники, дверей и отделки, сообщил РИА Новости представитель СК РФ по Оренбургской области.

Следствие выяснило, что с октября 2015 года по 31 декабря 2015 года начальник управления жилищной политики администрации города Оренбурга Сергей Макеев, не имея законных оснований и нарушая условия муниципальных контрактов, заключенных с ООО "АвтоПортал" и ООО "Евразия-Строй", подписал акты приема-передачи трех домов, в которые должны были переселиться дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а так же оренбуржцы, переселяемые из ветхого жилья.

"Таким образом, он принял 29 однокомнатных квартир в жилом доме № 1 по улице Турбинная города Оренбурга, 28 однокомнатных квартир в жилом доме № 2 по улице Турбинная и 37 квартир в доме № 28/1 по улице Заводская. В нарушение условий муниципальных контрактов на момент подписания актов приема-передачи в квартирах не было унитазов, ванной, межкомнатных дверей, не были выполнены отделочные работы. Нуждающимся дали ключи от квартир, непригодных для проживания", — пояснил представитель следствия.

В отношении Макеева было возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий".

"В ходе предварительного следствия чиновник вину в инкриминируемом ему преступлении не признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщил представитель СК по области.

Он отметил, что следствие внесло представления об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления, в адрес главы города Оренбурга и начальника полиции.