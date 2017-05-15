Экс-министра сельского хозяйства Тувы обвиняют в крупном мошенничестве

КРАСНОЯРСК, 15 мая — РИА Новости. Бывший министр сельского хозяйства Тувы Юрий Тыт-оол обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает региональный главк Следственного комитета РФ.

По версии следствия, Тыт-оол, будучи главой минсельхоза республики, в 2015 года необоснованно перечислял бюджетные средства в размере 7,2 миллиона рублей двум сельскохозяйственным производственным кооперативам (СПК) "АГРОСОЮЗ" и "Сайзырал". Кроме того, в 2013 году, занимая должность председателя администрации Тес-Хемского кожууна Тывы, с целью хищения денежных средств при получении выплат в рамках республиканской программы "Снижение напряженности на рынке труда" с согласия своего родственника зарегистрировал на его имя крестьянско-фермерское хозяйство.

В дальнейшем обвиняемый обеспечил представление фиктивных договоров о трудоустройстве 11 безработных, на основании которых на счет соучастника были перечислены 1,3 миллиона рублей. За содействие родственнику Тыт-оола в рамках настоящего уголовного дела также предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

Также в 2014-2015 году Тыт-оол издал фиктивный приказ о приеме на работу в качестве подсобного работника возглавляемой администрации своего родственника, который фактически не работал, но получал зарплату. Таким образом он похитил более 48 тысяч рублей.

"Завершено расследование уголовного дела по обвинению 52-летнего бывшего министра сельского хозяйства и продовольствия республики Юрия Тыт-оола. Ему предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 (мошенничество при получении выплат, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), ч. 1 ст. 285.1 УК РФ (расходование бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, совершенное в крупном размере)", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.