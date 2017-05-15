Четыре кузбасских депутата лишились мандатов за сокрытие доходов

КЕМЕРОВО, 15 мая — РИА Новости. Кемеровский областной суд по требованию прокурора обязал советы народных депутатов Промышленновского муниципального района и Промышленновского городского поселения принять решение о досрочном прекращении полномочий четырех депутатов из-за нарушений антикоррупционного законодательства, сообщили РИА Новости в понедельник в региональной прокуратуре.

Прокуратура Промышленновского района в сентябре 2016 года установила, что в нарушение федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" два депутата районного и два депутата городского парламентов не предоставили в установленный законом срок (до 30 апреля) сведения о доходах, имуществе и обязательствах своих супруг за 2015 год.

"По результатам проверки прокурор внес председателям советов народных депутатов представления и потребовал устранить нарушения законодательства о противодействии коррупции. Однако предусмотренные законом меры в виде досрочного прекращения полномочий к депутатам приняты не были", — сообщили в надзорном ведомстве.

Тогда прокурор района обратился в суд и потребовал признать незаконным неисполнение закона и уставов муниципальных образований, а также обязать советы досрочно прекратить полномочия депутатов.

Промышленновский районный суд удовлетворил требования прокурора и указал, что "непринятие решения о досрочном прекращении полномочий депутатов, не исполнивших требования законодательства о противодействии коррупции, и дальнейшее осуществление ими деятельности в составе совета ставит под сомнение легитимность решений и нормативных правовых актов, которые могут быть приняты представительным органом местного самоуправления".

Ответчики обжаловали решения суда первой инстанции, однако Кемеровский областной суд оставил жалобы без удовлетворения, решения суда — без изменения. "Они вступили в законную силу и направлены для исполнения", — добавили в прокуратуре.