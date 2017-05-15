Количество лесных пожаров в Бурятии уменьшилось вдвое

КРАСНОЯРСК, 15 мая — РИА Новости. Лесоохрана на утро понедельника зарегистрировала на территории Бурятии четыре очага лесных пожаров общей площадью в 137 гектаров, сообщила официальный представитель республиканского агентства лесного хозяйства Екатерина Иванчикова.

По ее словам, за прошедшие сутки потушили еще четыре лесных пожара в Заиграевском, Иволгинском и Муйском районах. Площадь, пройденная огнем, составила около 40 гектаров.

"На утро 15 мая в Бурятии зарегистрировано четыре очага возгораний. Из них два пожара действуют в Мухоршибирском и Северо-Байкальском районах на общей площади около 17 гектаров. Еще два очага в Джидинском и Северо-Байкальском районах локализованы на площади около 120 гектаров, ведется их дотушивание", — сказала Иванчикова РИА Новости.

Всего на лесных пожарах за прошедшие сутки работали более 120 человек – сотрудники лесной охраны, местные жители, лесопользователи, в том числе в Северо-Байкальском районе работает бригада парашютистов-пожарных Забайкальской авиабазы охраны лесов. Привлечено более 30 единиц тяжелой и лесопожарной техники.

Всего с начала пожароопасного периода зарегистрировано 153 лесных пожара, площадь, пройденная огнем, составила около 14 тысяч гектаров. В прошлом году на ту же дату было зарегистрировано 188 возгораний на площади около 36,1 тысячи гектаров.