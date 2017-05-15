На Дальнем Востоке за сутки сгорели более 740 гектаров леса

ХАБАРОВСК, 15 мая – РИА Новости. Двадцать пять лесных пожаров на площади 743,3 гектара было зарегистрировано в минувшие сутки на Дальнем Востоке, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе было зарегистрировано 25 лесных пожаров на площади 743,3 гектара, из них девять на 162 гектарах в Якутии, и восемь на площади 302,3 гектара в Хабаровском крае. К понедельнику ликвидированы десять пожаров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в ДФО горят 15 пожаров: девять в республике Саха (Якутия), четыре в Хабаровском крае, по одному в Амурской и Магаданской областях.

С начала пожароопасного сезона этого года на территории округа возникло 782 лесных пожара на площади 111,8 тысячи гектаров. За аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 679 пожаров на площади 603,4 тысячи гектаров.