В Липецкой области нашли тело пропавшего четырехлетнего ребенка

ВОРОНЕЖ, 14 мая — РИА Новости. Тело четырехлетнего мальчика, пропавшего в селе Солдатское Липецкой области 7 мая, нашли в канализационной яме во дворе дома, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ области Юлия Кузнецова.

По данным следствия, мальчик из многодетной семьи днем 7 мая играл со старшим братом, пока его родственники занимались хозяйственными делами, но в какой-то момент ребенок пропал из поля зрения. Родители после безуспешных поисков обратились в правоохранительные органы.

В поиске участвовали более 200 человек: полицейские, местные жители, волонтеры из Липецка, Белгородской, Тульской и Калужской областей, а также спасатели МЧС и спецтехника. Следствие возбудило уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

"Ребенка нашли в канализационной яме, которая находится во дворе дома, где проживал мальчик. В настоящее время на месте происшествия работают следователи-криминалисты… Для установления причины смерти ребенка будет проведена судебно-медицинская экспертиза", — сказала Кузнецова.

По ее словам, следствию предстоит выяснить, каким образом мальчик попал в яму. Сейчас проверяется глубина ямы, рядом с ней находится собачья будка.