В Рязани восстановили водоснабжение 119 домов после аварии

ВОРОНЕЖ, 13 мая — РИА Новости. Водоснабжение 119 жилых домов в микрорайоне Дашково-Песочня Рязани восстановлено после аварии на трубопроводе, сообщает в субботу мэрия города.

Повреждение обратного трубопровода магистрального участка тепловых сетей в районе дома №1 по улице Новоселов было обнаружено утром 13 мая. Место порыва было локализовано, и начались ремонтно-восстановительные работы. В зону отключения горячего водоснабжения попали 119 жилых домов по улицам Новоселов, Тимуровцев, Тимакова, Зубковой, Советской Армии.

"Возобновлена подача горячего водоснабжения в дома, попавшие 13 мая в зону отключения… Ремонтные работы на трубопроводе в районе дома №1 по улице Новоселов завершены, специалисты муниципального предприятия тепловых сетей приступили к заполнению системы подачи горячего водоснабжения", — говорится в сообщении.

При этом, как отмечает мэрия, продолжаются ремонтно-восстановительные работы в другом районе — на аварийном участке теплотрассы по улице Павлова. На данный момент без горячей воды там остаются больница №8 и один жилой дом.