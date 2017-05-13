В Подмосковье восстановили движение поездов после ДТП

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Диспетчеры Московской железной дороги (МЖД) восстановили график движения пригородных поездов Рижского направления, который ранее был нарушен из-за происшествия на переезде в Красногорском районе Подмосковья, сообщили в пресс-службе МЖД.
Ранее источник РИА Новости в подмосковных экстренных службах сообщил о столкновении электропоезда с грузовой "Газелью" днем в субботу на железнодорожном переезде в Красногорском районе Московской области, пострадавших при это не было.
"Диспетчерский аппарат МЖД ввел в график пригородные поезда Рижского направления, который ранее был частично нарушен из-за ДТП, которое спровоцировал водитель грузового автомобиля на железнодорожном переезде 29 км перегона Павшино-Нахабино, выехав на запрещающий сигнал светофора перед близко идущим поездом", — говорится в сообщении железнодорожников.
В МЖД отметили, что из-за происшествия несколько поездов прошли с отклонением от расписания, шесть электричек были сняты с маршрутов на участках Нахабино-Волоколамск и Москва-Нахабино-Москва.