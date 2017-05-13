В Подмосковье восстановили движение поездов после ДТП

Рельсовый автобус РА2 во время обкатки на Малом кольце Московской железной дороги. Архивное фото

Рельсовый автобус РА2 во время обкатки на Малом кольце Московской железной дороги. Архивное фото

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Диспетчеры Московской железной дороги (МЖД) восстановили график движения пригородных поездов Рижского направления, который ранее был нарушен из-за происшествия на переезде в Красногорском районе Подмосковья, сообщили в пресс-службе МЖД.

Ранее источник РИА Новости в подмосковных экстренных службах сообщил о столкновении электропоезда с грузовой "Газелью" днем в субботу на железнодорожном переезде в Красногорском районе Московской области, пострадавших при это не было.

"Диспетчерский аппарат МЖД ввел в график пригородные поезда Рижского направления, который ранее был частично нарушен из-за ДТП, которое спровоцировал водитель грузового автомобиля на железнодорожном переезде 29 км перегона Павшино-Нахабино, выехав на запрещающий сигнал светофора перед близко идущим поездом", — говорится в сообщении железнодорожников.

В МЖД отметили, что из-за происшествия несколько поездов прошли с отклонением от расписания, шесть электричек были сняты с маршрутов на участках Нахабино-Волоколамск и Москва-Нахабино-Москва.