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Происшествия

Глава Татфондбанка вернулся из больницы в СИЗО

17:3113.05.2017
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© Фото : ПАО "Татфондбанк"Здание головного офиса Татфондбанка. Архивное фотоЗдание головного офиса Татфондбанка. Архивное фото
© Фото : ПАО "Татфондбанк"

КАЗАНЬ, 13 мая — РИА Новости, Ирина Дурницына. Председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин, находящийся под стражей по решению суда и экстренно переведенный в начале недели в больницу в связи с ухудшением здоровья, возвращен в СИЗО, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы управления Федеральной службы исполнения наказаний по Татарстану Инга Мазуренко.

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© РИА Новости . Алексей Алферов
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Советский райсуд Казани 3 марта избрал в отношении Мусина, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, меру пресечения в виде заключения под стражу. Мусин был арестован сразу после допроса в следственном управлении СКР по Татарстану и содержался в СИЗО-2 в Казани. Девятого мая Мусин в связи с ухудшением здоровья был экстренно вывезен в учреждение Минздрава республики. Его охрана, по данным ведомства, была обеспечена в соответствии с требованиями действующего законодательства.

"Мусин прошел необходимое медицинское обследование и лечение, его состояние стабилизировалось", — сказала Мазуренко, добавив, что следственно-арестованного вернули туда же, где он содержался ранее.

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По предварительной версии, в августе 2016 года сотрудники ПАО "Татфондбанк" с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные кредитные денежные средства в размере более 3 миллиардов рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО "Татфондбанк".

Как отмечалось в ходе судебного заседания, Татфондбанк предоставил ЦБ заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива — кредитов, предоставленных ПАО "Нижнекамскнефтехим", однако права требований по этим кредитам были сразу же переуступлены ООО "Новая нефтехимия" (1,8 миллиарда рублей) и ООО "Сувар девелопмент" (2,2 миллиарда рублей).

Позднее следствие выявило еще два эпизода преступной деятельности подозреваемого. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".

Здание головного офиса Татфондбанка. Архивное фото
© Фото : ПАО "Татфондбанк"
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ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов, а с 3 марта отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций. По данным ЦБ, "дыра" в балансе Татфондбанка по состоянию на 1 февраля 2017 года составила порядка 96,7 миллиарда рублей, до введения временной администрации ее размер оценивался в 43 миллиарда рублей.

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