В Рязани жители 119 домов остались без горячей воды из-за аварии

ВОРОНЕЖ, 13 мая — РИА Новости. Авария на трубопроводе оставила без отопления 119 жилых домов в микрорайоне Дашково-Песочня Рязани, сообщает в субботу мэрия города.

Повреждение обратного трубопровода магистрального участка тепловых сетей в районе дома №1 по улице Новоселов было обнаружено утром 13 мая. Место порыва было локализовано, и начались ремонтно-восстановительные работы.

"В зону отключения горячего водоснабжения попали 119 жилых домов по улицам Новоселов, Тимуровцев, Тимакова, Зубковой, Советской Армии", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, работы по ликвидации последствий порыва теплосети будут завершены вечером в субботу.