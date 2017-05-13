Суд в Москве арестовал обвиняемого в убийстве французского адвоката

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Гагаринский суд Москвы санкционировал арест уроженца Дагестана, обвиняемого в убийстве французского адвоката Марка Соловья, передает корреспондент РИА Новости из зала Гагаринского суда Москвы.

В пятницу СК России сообщил, что гражданина Франции задушили в Москве во время продажи квартиры, подозреваемый в преступлении задержан. По данным следствия, после встречи с предполагаемым покупателем квартиры, расположенной по улице Строителей, мужчина пропал и на связь с родственниками и знакомыми не выходил. В российских СМИ прошла информация, что убитым был проживающий во Франции адвокат Марк Соловей.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Даньяла Мирзаева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 11 июля", — сказал судья.

Даньял Мирзаев имеет высшее образование, работал в компании ООО "Сити проект" ведущим специалистом по технадзору, имеет двух детей, ранее судим. Сам подозреваемый не помнит, когда и по каким статьям привлекался к уголовной ответственности, но говорит, что наказание он отбывал "в психиатрической больнице". Следователь также отметил, что Мирзаев состоит на учете в психдиспансере.