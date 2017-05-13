Обвиняемый в убийстве французского адвоката в Москве признал вину

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве французского адвоката состоит на учете у психиатра, в ходе допроса после задержания он признал вину в содеянном, передает корреспондент РИА Новости из зала Гагаринского суда Москвы.

В пятницу СК России сообщил, что гражданина Франции задушили в Москве во время продажи квартиры, подозреваемый в преступлении задержан. По данным следствия, после встречи с предполагаемым покупателем квартиры, расположенной по улице Строителей, мужчина пропал и на связь с родственниками и знакомыми не выходил. В российских СМИ прошла информация, что убитым был проживающий во Франции адвокат Марк Соловей.

"В ходе допроса Даньял Мирзаев дал подробные признательные показания об обстоятельствах произошедшего", — огласил судья материалы дела.

Правоохранители вычислили Мирзаева по видеозаписям с подъездных камер и данным системы "Поток" о перемещении его автомобиля, следует из оглашенных в суде материалов.

Даньял Мирзаев родился в 1984 году, имеет высшее образование, работал в компании "Сити проект" специалистом по технадзору, имеет двух детей, ранее судим. Сам обвиняемый не помнит, когда и по каким статьям привлекался к уголовной ответственности, но говорит, что наказание он отбывал "в психиатрической больнице". Следователь также отметил, что Мирзаев состоит на учете в психдиспансере.

"Он нуждается в постоянном надзоре психиатра и прохождении лечения. В данный момент он амбулаторно наблюдается у врача. Считаю, что его заключение под стражу преждевременно", — сказал адвокат Мирзаева, приобщив справку инвалидности второй группы обвиняемого и выступив против ареста подзащитного.