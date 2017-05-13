МЧС поможет жителям Тюменской области ликвидировать последствия паводка

15:4313.05.2017
(обновлено: 15:45 13.05.2017)
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Подразделения МЧС России окажут помощь в восстановительных работах в пострадавших от паводка населенных пунктах Тюменской области, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.
В настоящее время в Тюменской области складывается наиболее сложная паводковая обстановка.
В Ишиме и Ишимском районе подтоплены 130 домов, паводковая волна смещается в сторону Абатского района, где существует угроза подтопления шести населенных пунктов.
"Вся группировка сил МЧС России после ухода воды останется на местах и будет оказывать помощь гражданам в уборке мусора, грязи, в восстановлении хозяйственных построек", — сообщил Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Он попросил региональные власти обсудить с местными жителями все варианты оказания помощи. "Рабочая группа МЧС совместно с вашими специалистами занимается уже оценкой ущерба. Если нужна помощь резервного фонда правительства РФ, готовьте заявку", — сказал глава МЧС, обращаясь к губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву.
Ишимский район Тюменской области оказался подтоплен в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль.
На утро 11 мая уровень воды в реке Ишим в селе Абатском составил 916 сантиметров при критическом историческом максимуме в 1069 сантиметров.
В результате паводка в регионе оказались подтоплены более ста жилых домов и около шести с половиной тысяч садоводческих участков.
В Ишиме и Ишимском районе были эвакуированы почти 500 человек.
В результате паводка в Ишимском районе пострадал аэродром авиационно-спортивного клуба ДОСААФ. Оказались затоплены девять самолетов, гараж с автомобилями и частично некоторые здания.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПосле того, как из-за высокого давления начался подмыв дамбы на реке Ишим, глава МЧС России Владимир Пучков распорядился усилить группировку по борьбе с последствиями паводка в Тюменской области и оказанию помощи местным жителям.
После того, как из-за высокого давления начался подмыв дамбы на реке Ишим, глава МЧС России Владимир Пучков распорядился усилить группировку по борьбе с последствиями паводка в Тюменской области и оказанию помощи местным жителям.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкС подмосковного аэродрома Раменское в Тюмень вылетел самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого было более 50 спасателей отряда "Центроспас". Они оснащены плавсредствами, специальным оборудованием и снаряжением, позволяющим работать в автономном режиме 20 суток.
С подмосковного аэродрома Раменское в Тюмень вылетел самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого было более 50 спасателей отряда "Центроспас". Они оснащены плавсредствами, специальным оборудованием и снаряжением, позволяющим работать в автономном режиме 20 суток.
Еще один Ил-76 доставит в зону подтопления спасателей Центра "Лидер" с оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ и оказания помощи населению.
Как сообщил губернатор региона Владимир Якушев, источником паводка в городе Ишиме стал большой объем воды, сброшенный с Сергеевского водохранилища в Казахстане.
Глава региона пояснил, что тюменских властей извещали о планируемом сбросе, однако предоставленная информация оказалась недостоверной.
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанк"Цифры давали одни, по факту получилось, что превышение этих цифр было кратным. Поэтому естественно, что главная артерия, которая проходит по городу Ишиму – это река Ишим, — в течение трех дней получила огромный объем воды, и вода появилась в городе, затопила садоводческие товарищества", - рассказал Якушев.
"Цифры давали одни, по факту получилось, что превышение этих цифр было кратным. Поэтому естественно, что главная артерия, которая проходит по городу Ишиму – это река Ишим, — в течение трех дней получила огромный объем воды, и вода появилась в городе, затопила садоводческие товарищества", - рассказал Якушев.
В связи с резким подъемом воды в реке Ишим в Абатском районе Тюменской области был введен режим ЧС.
В микрорайоне Серебрянка в зону предполагаемого подтопления попали восемь улиц, поэтому началась эвакуация местных жителей.
Для жителей подтопленных микрорайонов в Ишиме созданы пункты временного размещения.
Дорога в городе Ишим оказалась подтоплена в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль.
В регионе координацией работ по ликвидации последствий паводка и оказанию помощи пострадавшим руководит замглавы МЧС России Владлен Аксенов.
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в свою очередь сообщил по видеосвязи, что в районе города Ишим уровень воды начал снижаться. "Нам серьезно пришлось нарастить дамбы, но главное — это их работоспособность, чтобы они смогли удержать огромный поток воды", — сказал Якушев.
По его словам, существует угроза подтопления Абатского района и прежде всего районного центра. Жители заранее оповещены. "Сейчас вся группировка сосредоточена на защите федеральной дороги, соединяющей Тюменскую область с Омской областью. Она выполняет функцию дамбы. Мы не допустим переливов воды, все наши дополнительные усилия позволят справиться с этой ситуацией", — заверил губернатор.
В Тюменской области, по его словам, в этом году прогнозировался высокий уровень воды. "Людям мы заранее предоставили возможность вывести свое имущество на склады. У нас уже более 100 домов освобождены от мебели, что позволит избежать дополнительных потерь", — рассказал Якушев.