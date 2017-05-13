МЧС поможет жителям Тюменской области ликвидировать последствия паводка

Частный дом в городе Ишим Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль

Частный дом в городе Ишим Тюменской области, подтопленный в результате сильного поднятия воды в реках Ишим и Карасуль

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Подразделения МЧС России окажут помощь в восстановительных работах в пострадавших от паводка населенных пунктах Тюменской области, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

В настоящее время в Тюменской области складывается наиболее сложная паводковая обстановка.

В Ишиме и Ишимском районе подтоплены 130 домов, паводковая волна смещается в сторону Абатского района, где существует угроза подтопления шести населенных пунктов.

"Вся группировка сил МЧС России после ухода воды останется на местах и будет оказывать помощь гражданам в уборке мусора, грязи, в восстановлении хозяйственных построек", — сообщил Пучков на заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Он попросил региональные власти обсудить с местными жителями все варианты оказания помощи. "Рабочая группа МЧС совместно с вашими специалистами занимается уже оценкой ущерба. Если нужна помощь резервного фонда правительства РФ, готовьте заявку", — сказал глава МЧС, обращаясь к губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву.

В регионе координацией работ по ликвидации последствий паводка и оказанию помощи пострадавшим руководит замглавы МЧС России Владлен Аксенов.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в свою очередь сообщил по видеосвязи, что в районе города Ишим уровень воды начал снижаться. "Нам серьезно пришлось нарастить дамбы, но главное — это их работоспособность, чтобы они смогли удержать огромный поток воды", — сказал Якушев.

По его словам, существует угроза подтопления Абатского района и прежде всего районного центра. Жители заранее оповещены. "Сейчас вся группировка сосредоточена на защите федеральной дороги, соединяющей Тюменскую область с Омской областью. Она выполняет функцию дамбы. Мы не допустим переливов воды, все наши дополнительные усилия позволят справиться с этой ситуацией", — заверил губернатор.

В Тюменской области, по его словам, в этом году прогнозировался высокий уровень воды. "Людям мы заранее предоставили возможность вывести свое имущество на склады. У нас уже более 100 домов освобождены от мебели, что позволит избежать дополнительных потерь", — рассказал Якушев.