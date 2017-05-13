"Мегафон" восстановил работу филиалов после кибератак

Массированная кибератака на компьютеры в Европе и Азии (26)

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. "Мегафон" полностью восстановил работу трех филиалов розничной сети после кибератак, в остальных пяти восстановление продаж завершается, говорится в сообщении оператора.

"Наши точки продаж пострадали больше всего, так как в рознице обширнее всего используется Windows, уязвимости которого были использованы. К 13:00 сегодня продажи полностью восстановлены в трех филиалах. В остальных пяти они будут восстановлены в течение следующего часа", — сообщает оператор.

"В целом критичных потерь данных нет, ситуация под контролем, влияние на бизнес и сети связи отсутствует, IT-команда работает над окончательным устранением последствий", — отмечается в сообщении.

Хакерская атака не оказала влияния на телекоммуникационные сервисы компании. IT-служба оператора реализовала технологические меры, ограничивающие распространение вируса по внутрикорпоративной сети. Обслуживание абонентов в колл-центрах компании было восстановлено в течение нескольких часов с момента атаки.

"Лаборатория Касперского" 12 мая зафиксировала около 45 тысяч попыток заражения программой-шифровальщиком в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

Ранее в СМИ сообщалось, что хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry.