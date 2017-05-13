В семи районах Сахалина и Курил прогнозируется высокая пожарная опасность

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 мая — РИА Новости. Высокая пожарная опасность прогнозируется в семи районах Сахалина и Курил в воскресенье и понедельник, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"По данным Сахалинского управления гидрометеослужбы, прогнозируется 4 класс пожарной опасности на территориях Тымовского, Смирныховского, Углегорского, Долинского, Анивского, Невельского и Курильского (Итуруп) районов. Угроза возникновения пожаров в природной среде сохранится 14 и 15 мая", — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС напоминают жителям сельской местности, за чьими домами начинается лес или степная зона, простые правила пожарной безопасности: создать защитную зону вокруг домов, постоянно убирать мусор, сухую траву, поваленные деревья.

Кроме того, необходимо убрать со двора все горючие вещества и наполнить имеющиеся ёмкости водой.