Дадина доставили к ОВД "Китай-город"

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Первый осужденный в РФ за неоднократные нарушения правил проведения митингов Ильдар Дадин, задержанный в пятницу с другими активистами на Красной площади после чтения конституции, находится около отделения полиции "Китай-город", сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Липцер.

"Ильдар (Дадин) сегодня вновь задержан, я разговаривал с ним. Он сейчас находится в автозаке около ОВД "Китай-город", с ним ничего не происходит — не отпускают, но и протокол не составляют", — сказал защитник.

В пятницу на Красной площади была задержана группа активистов, среди которых был Ильдар Дадин. Молодые люди читали конституцию.

Дадин первым в России был осужден на 2,5 года по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. Президиум Верховного суда 22 февраля отменил его приговор, сочтя, что уголовное дело было заведено в нарушение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности.