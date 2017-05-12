СК опроверг сообщения об атаке хакеров на ресурсы ведомства

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Следственный комитет России опровергает сообщения об атаке хакеров на ресурсы ведомства.

"Никаких хакерских атак на ресурсы Следственного комитета на было, все они работают в штатном режиме", — сказали в пресс-службе СК России.

Разработчики антивируса Avast ранее сообщили о 57 тысячах хакерских атак с использованием вируса WanaCrypt0r 2.0. По данным компании, в первую очередь вирус распространяется в России, Украине и на Тайване.

В свою очередь "Лаборатория Касперского" сообщили, что зафиксировала около 45 тысяч попыток хакерских атак в 74 странах по всему миру, при этом наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

Ранее сообщалось о серии атак на ряд медучреждений в Великобритании. По данным телеканала Sky News, хакерам удалось взломать компьютеры примерно 40 больниц и клиник в Англии и в Шотландии. Управление Национальной системы здравоохранения (NHS) по Англии объявило, что рассматривает ситуацию как "серьезный инцидент".

Ряд российских СМИ сообщили, что хакеры атаковали компьютеры силовых ведомств РФ, в частности, Следственного комитета и МВД.