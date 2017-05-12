Убитый в Москве француз выходил на связь 9 мая, сообщили его коллеги

ПАРИЖ, 12 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Знакомые гражданина Франции Марка Соловья, который, предположительно, был убит в Москве, не получали новостей от него несколько дней, но также не располагают и официальным подтверждением его гибели, сообщил РИА Новости коллега мужчины.

В пятницу СК России сообщил, что гражданина Франции задушили в Москве во время продажи квартиры, подозреваемый в преступлении задержан. По данным следствия, после встречи с предполагаемым покупателем квартиры, расположенной по улице Строителей, мужчина пропал и на связь с родственниками и знакомыми не выходил.

В российских СМИ прошла информация, что убитым был проживающий во Франции адвокат Марк Соловей.

"Мы не получали никаких известий от него со вторника. Сегодня пятница. Вы знаете, взрослые люди могут позволить себе подышать ветром свободы 48 часов, в этом нет ничего страшного… То, что я знаю сейчас — но я не полиция — это то, что никаких подтверждений того, что с ним произошло что-то действительно ужасное, пока нет", — сказал собеседник РИА Новости, пожелавший остаться анонимным.

По информации СК России, в ходе допроса подозреваемый пояснил, что задушил потерпевшего во время встречи, после чего, желая скрыть следы преступления, переместил тело в сумке в лесополосу на территории новой Москвы.