В Москве будут судить участника нападения на полицию на акции 26 марта

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Под суд пойдет один из участников нападения на полицию на несанкционированной акции 26 марта в Москве Александр Шпаков, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ в пятницу.

Шпаков обвиняется по статье "применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

"Уголовное дело направлено в Тверской районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Акции протеста прошли 26 марта в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Не санкционированная властями акция прошла 26 марта и в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек.

По данным МВД, были задержаны около 500 человек. Через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом. Четыре человека арестованы по уголовному делу о нападениях на силовиков: это Александр Шпаков, Станислав Зимовец, Юрий Кулий и Андрей Косых.

Первым до суда дошло уголовное дело Юрия Кулия, который обвиняется в нападении на полицейского. Предварительное слушание в Тверском суде назначено на 18 мая.