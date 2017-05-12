В Москве будут судить участника нападения на полицию на акции 26 марта

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Под суд пойдет один из участников нападения на полицию на несанкционированной акции 26 марта в Москве Александр Шпаков, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ в пятницу.
"Уголовное дело направлено в Тверской районный суд города Москвы для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Акции протеста прошли 26 марта в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Не санкционированная властями акция прошла 26 марта и в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек.
Первым до суда дошло уголовное дело Юрия Кулия, который обвиняется в нападении на полицейского. Предварительное слушание в Тверском суде назначено на 18 мая.