Депутат, сбивший полицейского в Бурятии, объяснил наличие алкоголя в крови

КРАСНОЯРСК, 12 мая — РИА Новости. Депутат народного хурала (регионального парламента) Бурятии Сергей Мезенин, обвиненный местными журналистами в наезде в нетрезвом виде на полицейского в День Победы, объяснил наличие алкоголя при освидетельствовании на алкотестере использованием освежителя дыхания.

По данным местного интернет-издания "Байкал Daily", в Улан-Удэ Мезенин в нетрезвом состоянии на внедорожнике Toyota Land Cruiser 200 сбил полицейского в День Победы. По данным издания, сообщение об инциденте появились в соцсетях. СМИ отмечает, что Мезенин "при выезде с прилегающей территории дома №13 по улице Борсоева совершил умышленный наезд на старшего лейтенанта полиции". В материале говорится, что "в результате наезда сотрудник получил ушиб мягких тканей правого тазобедренного сустава". В нем добавляется, что в отношении Мезенина составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (управление транспортным средством в состоянии опьянения). В МВД республики подтвердили факт наезда на сотрудника ГИБДД, не называя имен участников происшествия.

"Я был трезвый, не выпивал. Я всегда пользуюсь освежителем для полости рта. Я его машинально брызнул. Когда дыхнул, прибор показал 0,54. Я был удивлен, так как ничего не пил, не употреблял", — сказал Мезенин на пресс-конференции.

Депутат отметил, что в используемом им освежителе присутствует 52-процентный денатурированный спирт. При этом на его просьбу пройти повторное освидетельствование сотрудники полиции ответили отказом. Он также рассказал, что провел эксперимент: освежителем воспользовались жена и дочь и сразу же прошли освидетельствование на алкоголь. В выдыхаемом воздухе был обнаружен алкоголь. Он сообщил, что передал все материалы в Следственный комитет и полицию.

Мезенин при этом признал, что виноват в инциденте с сотрудником полиции. Он объяснил, что извинился перед полицейским и не хотел причинить ему вреда. Наезд и намерение проехать по перекрытой улице в городе он пояснил желанием выехать из Улан-Удэ и успеть на праздничные мероприятия в районе, где присутствовали ветераны Великой Отечественной войны.