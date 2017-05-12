В Дзержинске с пенсионерки сорвали георгиевскую ленточку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая – РИА Новости. Следователи проводят доследственную проверку по информации местных СМИ о том, что молодой человек в День Победы якобы выкрикнул фашистский лозунг и сорвал георгиевскую ленточку с пенсионерки в Дзержинске, сообщает в пятницу СУ СК по Нижегородской области.

По информации региональных изданий, пенсионерка, у которой к одежде была прикреплена георгиевская ленточка, шла в магазин, когда к ней подошел молодой человек с девушкой. Он якобы поприветствовал ее нацистским жестом, выкрикнул лозунг и сорвал с нее георгиевскую ленточку, после чего скрылся. По словам внука, которые приводятся в сообщении на одном из городских порталов, его бабушка "испытала большое моральное потрясение".

"По данному факту следователями следственного отдела по г. Дзержинск СУ СК России по Нижегородской области организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавляет СУ СК.