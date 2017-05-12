Адвокат рассказал, в чем обвиняют ректора университета Бонч-Бруевича

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Ректор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича Сергей Бачевский обвиняется в нарушении антимонопольного законодательства при сдаче в аренду помещений вуза, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Соколов.

Невский районный суд Петербурга в пятницу заключил под домашний арест до 4 июля обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) ректора ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича" Сергея Бачевского.

"Следствие обвиняет Бачевского в заключении договоров аренды без согласования с антимонопольной службой. Но все деньги рубль в рубль поступили на счет университета, ничего не своровано, в карман не положено", — заявил адвокат, добавив, что речь идет о событиях, которые произошли около года назад.

По данным УФСБ, уголовное дело расследуется в отношении нескольких лиц. По версии следствия, подозреваемые совершили деяния, "явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства".