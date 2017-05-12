Россельхознадзор сообщил о вспышке АЧС в Крыму

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Россельхознадзор вновь обнаружил вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в Крыму после проведения лабораторных исследований патологического материала, отобранного от трупов диких кабанов, сообщает ведомство в пятницу.

Трупы кабанов были найдены в 2,5 и 3 километрах северо-западнее села Громовка, в 1,5 километра северо-западнее Судака, а также в 1,3 километра северо-восточнее села Ферсманово.

"Россельхознадзор сообщает о регистрации АЧС на территории Крыма. Геном вируса АЧС выделен 10 мая 2017 года в результате лабораторных исследований ФГБУ "ВНИИЗЖ" в патологическом материале, отобранном от трупов диких кабанов", — говорится в сообщении.

В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужбы Крыма под контролем управления ведомства по Крыму и Севастополю. Проводятся первоочередные мероприятия, добавили в Россельхознадзоре.

В апреле специалисты Россельхознадзора зафиксировали вирус АЧС при проверке трупов диких кабанов в Белогорском районе Крыма, обнаруженных в семи километрах юго-западнее села Межгорье.

АЧС – заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами. В России АЧС распространяется с 2007 года. В этом году вспышки АЧС были зафиксированы в Саратовской, Орловской, Московской, Иркутской, Самарской и Ростовской областях, а также в Крыму.

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