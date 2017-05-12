В Карелии завершили расследование дела об отравлении воспитанников лагеря

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО "Золото Белого моря" Дениса Орлова, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности; в суд будет направлено ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении штрафа, сообщает СУСК РФ по республике Карелия.

"В ходе расследования уголовного дела обвиняемый примирился с потерпевшими и загладил причиненный преступлением вред, а также с учетом того, что он впервые совершил преступление небольшой тяжести, следователем принято решение о направлении дела в суд с ходатайством о прекращении в отношении него уголовного дела (уголовного преследования) и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа", — говорится в сообщении.

В июне 2016 года СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту нарушений в детском лагере "Золото Белого моря" по признакам преступления "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору". В частности, по данным СК, при организации туристической программы "Сокровища Белого моря" на острове Сидоров Кандалакшского залива Белого моря и палаточных лагерей для ее участников были выявлены многочисленные грубейшие нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В период функционирования лагеря в Лоухскую ЦРБ были госпитализированы трое детей: двое с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, один с респираторным заболеванием.