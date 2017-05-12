Москалькова сообщила, что Сущенко не жалуется на условия содержания в СИЗО

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. На сайте омбудсмена Украины Валерии Лутковской опубликован ответ ее российской коллеги на запрос об условиях содержания в российском СИЗО украинца Романа Сущенко; Татьяна Москалькова сообщила, что обвиняемый в шпионаже Сущенко на условия содержания в СИЗО не жалуется.

"В ходе проверки установлено, что Сущенко за время содержания в СИЗО-2 было предоставлено девять свиданий, восемь из которых с сотрудником консульского отдела посольства Украины в Российской Федерации и одно с женой… В ходе беседы Сущенко… жалоб на условия содержания и претензий к администрации следственного изолятора не высказывал", — говорится в ответе российского омбудсмена Москальковой, обнародованном в пятницу на сайте украинского омбудсмена.

Как поясняет пресс-служба Лутковской, такое сообщение получено по результатам проверки, проведенной с целью мониторинга соблюдения прав Сущенко.

Украинское национальное агентство "Укринформ" ранее заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже, отметив, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам.

При этом в МИД РФ отмечали, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Адвокат Марк Фейгин заявляет, что его подзащитный не признает свою вину.