Защита 11-го фигуранта дела о теракте в Петербурге обжалует его арест

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Защита гражданина Киргизии Мухамадюсупа Эрматова, задержанного за незаконный оборот взрывчатки и подозреваемого в причастности к взрыву в метро Санкт-Петербурга, обжалует его арест, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Лебедев.

"Я обжалую решение об аресте в Мосгорсуде", — сказал он. От других комментариев он отказался, так как следователь взял у него подписку о неразглашении.

Эрматов в пятницу был арестован Басманным судом Москвы до 10 июля. Он подозревается по статьям УК РФ "терроризм" и "незаконный оборот оружия". Согласно материалам дела, Эрматов родился в Киргизии, а в Санкт-Петербурге жил по адресу временной регистрации. По его словам, он работал строителем, а также получил лицензию таксиста.

При обыске у него нашли взрывное устройство, сделанное из огнетушителя. По словам следователя, оно аналогично тому, которое использовал в метро террорист-смертник Акбаржон Джалилов. О том, что именно Эрматов принес его в квартиру, следователям рассказал его брат.

Адвокат подтвердил, что взрывное устройство было найдено в квартире, где проживал его подзащитный в Санкт-Петербурге. Однако, пор словам защитника, Эрматов "арендовал эту квартиру вместе с еще семью людьми" и "нет никаких доказательств, что оно принадлежит именно ему". Он просил не арестовывать своего подзащитного, заявив о его невиновности.

Взрыв прогремел днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельной бомбы. В результате теракта погибли 16 человек, включая самого предполагаемого смертника Джалилова.