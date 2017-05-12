В Кабардино-Балкарии бизнесмен не заплатил более двух миллиардов налогов

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Бизнесмен пойдет под суд в Кабардино-Балкарии по обвинению в неуплате налогов на сумму более 2 миллиардов рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ в пятницу.

"Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ислама Березгова, обвиняемого в совершении преступления… уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

Как полагает следствие, гендиректор ООО ЛВЗ "Рус-Алка" Березгов занизил в налоговых декларациях за март-декабрь 2015 года суммы акциза с алкогольной продукции и не заплатил, таким образом, более 2,1 миллиарда рублей.

"Уголовное дело направлено в Урванский районный суд Кабардино-Балкарской Республики для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.