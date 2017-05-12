Ректора университета Бонч-Бруевича отправили под домашний арест

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Невский районный суд Петербурга в пятницу заключил под домашний арест ректора Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича Сергея Бачевского, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Санкт-Петербургского горсуда Дарья Лебедева.

Ранее сообщалось, что сотрудники регионального УФСБ задержали в четверг по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) ректора ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича" Сергея Бачевского.

"Невский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства об аресте Бачевского. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 22 дня", — сказала Лебедева.

По данным УФСБ, уголовное дело расследуется в отношении нескольких лиц. По версии следствия, подозреваемые совершили деяния, "явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства".