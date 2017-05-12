На Кубани десятерых сотрудников колонии осудили за избиение подростков

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Десять сотрудников Белореченской воспитательной колонии получили в общей сложности 49 лет колонии за избиение подростков и гибель одного из них — 16-летнего украинца Виталия Попа, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Сабинин.

По данным следствия, 24 ноября 2015 года дежурный Сергей Андриященко, в нарушение ведомственного приказа, по указанию врио начальника Белореченской воспитательной колонии (БВК) Владислава Иванова пропустил на режимную территорию сотрудников охраны и оперуполномоченных. Следствие считает, что оперативники проводили с несовершеннолетними осуждёнными "индивидуальные беседы" с целью физического и психологического насилия и подавления их морально-волевых качеств. Согласно материалам дела, работники отдела охраны и сотрудник отдела по воспитательной работе Валерий Заднепровский в целях конспирации и устрашения осужденных надели на головы балаклавы.

"Через час в учреждение прибыли 16-летний Виталий Поп и еще шесть подростков. Сотрудники учреждения провели ребят в помещение дисциплинарного изолятора, где избили их руками и ногами. Одному из осужденных были нанесены 13 ударов — по голове, животу и другим частям тела. Избиения сопровождались унижениями и издевательствами. Подростков раздели догола, заставляли мочиться друг на друга и окунали головой в унитаз", — установил суд.

В ходе издевательств осуждённому Виталию Попу нанесли не менее 17 ударов по жизненно важным органам, в результате он умер от тупой закрытой черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга, установило следствие. По его данным, другие потерпевшие выжили, но получили серьезные телесные повреждения — закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом ребер, а также многочисленные ушибы.

В зависимости от роли каждого сотрудники колонии обвинялись в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 16-летнего Виталия Попа, превышении должностных полномочий с применением насилия и злоупотреблении должностными полномочиями. По итогам служебной проверки 17 сотрудников Белореченской воспитательной колонии были уволены.

"Суд приговорил временно исполнявшего обязанности начальника исправительного учреждения Владислава Иванова к 5 годам лишения свободы, Арсена Шамхалова и Андрея Криволапова — к 11 годам, Павла Грицину — к 3,5 годам, Валерия Заднепровского — к 4 годам, Романа Берсенева, Валерия Савченко, Мусу Аллаева, Сергея Лабинского — к 3 годам, а оперативного дежурного Сергея Андриященко — к 2,5 годам лишения свободы", — сообщил Сабинин.