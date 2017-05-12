На Кубани десятерых сотрудников колонии осудили за избиение подростков

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Десять сотрудников Белореченской воспитательной колонии получили в общей сложности 49 лет колонии за избиение подростков и гибель одного из них — 16-летнего украинца Виталия Попа, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Сабинин.
"Через час в учреждение прибыли 16-летний Виталий Поп и еще шесть подростков. Сотрудники учреждения провели ребят в помещение дисциплинарного изолятора, где избили их руками и ногами. Одному из осужденных были нанесены 13 ударов — по голове, животу и другим частям тела. Избиения сопровождались унижениями и издевательствами. Подростков раздели догола, заставляли мочиться друг на друга и окунали головой в унитаз", — установил суд.
В зависимости от роли каждого сотрудники колонии обвинялись в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть 16-летнего Виталия Попа, превышении должностных полномочий с применением насилия и злоупотреблении должностными полномочиями. По итогам служебной проверки 17 сотрудников Белореченской воспитательной колонии были уволены.
"Суд приговорил временно исполнявшего обязанности начальника исправительного учреждения Владислава Иванова к 5 годам лишения свободы, Арсена Шамхалова и Андрея Криволапова — к 11 годам, Павла Грицину — к 3,5 годам, Валерия Заднепровского — к 4 годам, Романа Берсенева, Валерия Савченко, Мусу Аллаева, Сергея Лабинского — к 3 годам, а оперативного дежурного Сергея Андриященко — к 2,5 годам лишения свободы", — сообщил Сабинин.