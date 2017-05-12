В Калининграде выяснили причину массового заболевания воспитанников детсада

КАЛИНИНГРАД, 12 мая — РИА Новости. Сальмонеллезная инфекция стала причиной массового заболевания воспитанников детского сада №131 в Калининграде, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что при получении информации о выявленных заболевших специалисты управления Роспотребнадзора оперативно приступили к эпидемиологическому расследованию в детском саду №131 Калининграда, где зарегистрирована групповая заболеваемость кишечной инфекцией среди детей и сотрудников. Работа детского сада временно приостановлена до завершения всех необходимых исследований.

"Всего в период с 7 по 10 мая 2017 года зарегистрировано 22 случая заболевания, двое из заболевших госпитализированы в инфекционный стационар. По результатам проведенного лабораторного обследования у заболевших подтверждена сальмонеллезная инфекция", — сообщили в управлении.

Для установления причин и условий возникновения заболевания специалисты управления продолжают эпидемиологическое расследование и проверку соблюдения требований к организации питания детей, проводятся исследования проб продуктов, обследование сотрудников учреждения.

Чтобы ликвидировать очаг инфекции, в детском саду проводится дезинфекция всех помещений, включая групповые, и пищеблок, а также кухонной и столовой посуды и игрушек. Ранее в пресс-службе областной прокуратуры РИА Новости сообщили, что прокуратура Московского района Калининграда начала проверку по факту заболевания детей.