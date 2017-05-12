Власти Москвы заявили о пресечении попытки рейдерского захвата "Моспроекта"

МОСКВА, 12 мая — РИА Недвижимость. Власти Москвы пресекли попытку рейдерского захвата специализирующегося на городских заказах архитектурно-проектного института "Моспроект", говорится в сообщении столичного департамента городского имущества.

"В последние годы руководство ОАО "Моспроект" (группа миноритарных акционеров) предприняло ряд действий, грубо нарушающих права остальных акционеров, включая права города Москвы", — отмечается в материалах ведомства.

В департаменте городского имущества поясняют, что, пользуясь служебным положением, менеджмент компании "практически осуществлял контроль над обществом, не допуская остальных акционеров к управлению". В частности, подчеркивается в пресс-релизе, руководство "Моспроекта" зарегистрировало редакцию устава, существенно ограничивавшую права мажоритарных акционеров, в том числе и города Москвы.

Также менеджмент не предоставлял мажоритарным акционерам информацию о финансово-хозяйственной деятельности общества и игнорировал их требования о проведении собраний акционеров, утверждается в сообщении департамента.

В пресс-релизе сообщается, что в связи с нарушением прав Москвы как акционера департамент обратился в судебные, надзорные и правоохранительные органы, и в результате на основании судебных решений был избран новый состав совета директоров с участием представителей Москвы, который решил досрочно прекратить полномочия генерального директора "Моспроекта".

"Предприятие продолжит работу в полном соответствии с законом и с учетом интересов всех акционеров", — добавляется в нем.