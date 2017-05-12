Петербуржец ударил подростка дубинкой за отказ уйти с детской площадки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Полиция проверяет обстоятельства конфликта на детской площадке в Северной столице, когда местный житель ударил подростка дубинкой по голове за отказ уйти, сообщила в пятницу пресс-служба ГУМВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в четверг во второй половине дня на деткой площадке на Комендантском проспекте.

"По предварительным данным, около 16.40 к двум подросткам, 16 и 17 лет, на детской площадке подошел мужчина на вид 55-60 лет с мальчиком 5-7 лет. Данный мужчина в грубой форме потребовал покинуть детскую площадку, на возражение достал телескопическую дубинку и ударил ей несколько раз младшего из подростков по телу и голове. Затем он достал из кармана предмет, похожий на пистолет, и стал угрожать. Потом он скрылся с места происшествия", — говорится в сообщении главка.

Пострадавший юноша обратился в медицинское учреждение, где у него были диагностированы травмы головы, уточняет ГУМВД.

"В настоящее время полицией проводится проверка по данному факту, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — добавили в управлении.