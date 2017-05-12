В Петербурге столкнулись автобус и иномарка, пять человек пострадали

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Пять человек, среди которых 5-летняя девочка, пострадали в пятницу в результате столкновения иномарки с автобусом в Северной столице, сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

"Около 12:55 на пересечении Светлановского проспекта и проспекта Просвещения водитель автомобиля Toyota совершил столкновение с автобусом "ЛиАЗ". В результате ДТП средний вред здоровья получили пять пассажиров автобуса, среди которых находилась девочка 5 лет", — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, добавили в УГИБДД.