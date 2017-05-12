СК возбудил дело после осквернения мемориала героям войны под Омском

НОВОСИБИРСК, 12 мая – РИА Новости. Следователи в Омской области возбудили уголовное дело по статье "халатность" после проверки информации об обнаруженных в дорожной яме осколках разбитой мемориальной плиты, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону.

Ранее в СК сообщали о проведении доследственной проверки после появившейся в СМИ информации о том, что дорожную яму неизвестные засыпали осколками разбитой мемориальной плиты с именами героев Великой Отечественной войны.

"Должностные лица администрации районного поселка подозреваются в халатности… По мнению органов следствия, должностные лица при организации ремонта мемориального комплекса и хранения плит проявили халатность, что повлекло существенное нарушение интересов государства и общества", — говорится в сообщении СУСК.

По версии следствия, вечером 9 мая 2017 года на дороге по улице Калинина в районном поселке Кормиловка Омской области местные жители в дорожной яме обнаружили части разбитых мемориальных плит, которые были демонтированы в августе-сентябре 2016 года во время проведения работ по ремонту памятника "Мемориал памяти землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", принадлежащего Кормиловскому городскому поселению. Ранее в прокуратуре региона сообщали, что плиты с фамилиями погибших бойцов были заменены на новые, а старые плиты увезли на хранение в МУП "Жилищник".

"В настоящее время следователем проведены осмотры места происшествия, мемориального комплекса, места хранения снятых с памятника плит, изъяты оставшиеся обломки мемориальных плит, проводятся допросы свидетелей, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, причин, ему способствовавших, и конкретных виновных лиц", — добавили в СУСК.