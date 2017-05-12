В Сургуте "целительница" похитила у клиенток украшения на миллион рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 мая — РИА Новости. Сургутская прокуратура передала в суд материалы дела в отношении лжеэкстрасенса, похитившей у двух женщин украшения на 1 миллион рублей под предлогом снятия порчи, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.

По версии правоохранительных органов, две жительницы Сургута нашли в газете объявление о том, что некая целительница оказывает услуги по снятию сглаза и порчи. Они обратились к ней за помощью в решении своих проблем.

"Под предлогом снятия порчи обвиняемая похитила у них ювелирные изделия на общую сумму около 1 миллиона рублей. После того, как экстрасенс перестала выходить на связь, женщины поняли, что стали жертвами преступления, и обратились в полицию", — отметили в городской прокуратуре.

В ходе расследования данных фактов была установлена личность "ясновидящей" — ею оказалась 36-летняя жительница Калуги, было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

"После вручения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу", — резюмировали в местной прокуратуре.