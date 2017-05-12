В Балашихе арестовали мужчину, агитировавшего в соцсети за ИГ*

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Мужчина, агитировавший в одной из соцсетей за террористическую организацию "Исламское государство"*, арестован в подмосковной Балашихе, сообщает ГСУСК по области в пятницу.

"В отношении 36-летнего гражданина Республики Таджикистан расследуется уголовное дело по признакам преступления… "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации", — говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, мужчина, находясь в строительном вагоне в микрорайоне Салтыковка, размещал на своих страницах в "Одноклассниках" изображения "в целях публичного призыва к осуществлению террористической деятельности и публичного оправдания террористической деятельности "Исламского государства".

"По ходатайству следственных органов в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину", — добавляет ГСУСК.

*Террористическая организация, запрещенная в России