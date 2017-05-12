Суд вернул "Новой газете" жалобу на СК по ситуации с геями в Чечне

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Басманный суд Москвы вернул "Новой газете" жалобу с просьбой обязать СК РФ проверить данные из статьи о преследованиях геев в Чечне, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд вернул жалобу для устранения недостатков", — сказала она.

По ее словам, бездействие, по мнению автора жалобы, выразилось в отсутствии реакции на сообщения о преступлениях против чеченских геев. При этом "Новая" не представила в суд "сведений, проверялся факт дачи поручения председателем СК РФ" по этому поводу, заявила Царева.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин принял Кадырова в Кремле 19 апреля. В ходе беседы глава республики заверил президента, что все публикации в СМИ о похищениях и убийствах людей в Чечне носят провокационный характер. Люди, о которых в них сообщается, в результате оказываются живы и здоровы, заявил Кадыров. После этого журналисты, которых Кадыров уличил в провокации, сами обвинили главу Чечни в том, что он солгал президенту.