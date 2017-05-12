Стороны начали знакомиться с делом против экс-губернатора Юревича

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая – РИА Новости. В Ленинском районном суде Екатеринбурга, где в пятницу должно рассматриваться ходатайство следствия о заочном аресте экс-главы Челябинской области Михаила Юревича, стороны приступили к знакомству с делом, сообщает корреспондент РИА Новости.

Ранее о том, что Юревич был объявлен в международный розыск, сообщил его адвокат Игорь Трунов.

"Стороны пока знакомятся с делом", — сказал судья журналистам, ожидающим начала заседания.

По данным следствия, Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, сумма которых составила 26 миллионов рублей. Кроме того, Юревич, по версии следствия, совершил подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя областного суда региона. Юревич свою вину отрицает, в настоящее время он находится в Лондоне на лечении.