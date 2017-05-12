Суд отклонил иск фонда Навального к Абызову по поводу "пакета Яровой"

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Тушинский суд Москвы отклонил иск юристов основанного Алексеем Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" к министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, который, по их заявлению, не отреагировал на петицию об отмене пакета антитеррористических законов ("пакета Яровой").

"В удовлетворении иска отказано", — сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь суда Ульяна Эммер.

В январе этого года Абызов объявил, что возглавляемая им экспертная рабочая группа при правительстве РФ отклонила петицию за отмену пакета поправок. По его словам, эксперты посчитали "изложенные в ней требования некорректными, а доводы – необоснованными". Рабочая группа пришла к выводу, что "реализация закона не влечет последствий, изложенных авторами инициативы".

В то же время эксперты рекомендовали провести дополнительные консультации с профильными ведомствами и бизнес-сообществом, чтобы выработать совместные решения для минимизации возможных затрат.

После отклонения юристы ФБК обратились в суд с жалобой на бездействие государственного органа.

Президент России Владимир Путин подписал "пакет Яровой" в июле прошлого года. Законодательная инициатива, в частности, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей (разговоров, переписки, фото-, видео- и звуковых файлов), чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.