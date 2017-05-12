Под Ростовом горит склад с кондитерской продукцией

МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая — РИА Новости. Склад с кондитерской продукцией загорелся в пятницу днем на площади порядка 900 квадратных метров в Батайске Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

"В дежурную смену ЦУКС МЧС России по Ростовской области на пульт 01 поступила информация о том, что в Батайске, по адресу: ул. Фермерская, 15 произошло возгорание металлического склада кондитерской продукции. Площадь склада составляет 900 квадратных метров. В 11.27 по мск объявлен ранг пожара №2, поскольку из-за порывов ветра существовала угроза распространения пожара на соседние складские помещения", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что погибших и пострадавших нет. В 11.34 по мск объявлена локализация. На месте происшествия работает оперативная группа МЧС, служба пожаротушения. Всего привлечено 55 человек и 18 единиц техники, из них от МЧС 40 человек и 13 единиц техники. Работа по ликвидации пожара продолжается.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, склад расположен в одноэтажном металлическом здании. Обстоятельства пожара выясняются.