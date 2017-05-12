Под Ростовом горит склад с кондитерской продукцией

МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая — РИА Новости. Склад с кондитерской продукцией загорелся в пятницу днем на площади порядка 900 квадратных метров в Батайске Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
Он добавил, что погибших и пострадавших нет. В 11.34 по мск объявлена локализация. На месте происшествия работает оперативная группа МЧС, служба пожаротушения. Всего привлечено 55 человек и 18 единиц техники, из них от МЧС 40 человек и 13 единиц техники. Работа по ликвидации пожара продолжается.
Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, склад расположен в одноэтажном металлическом здании. Обстоятельства пожара выясняются.