СК проверяет информацию о незаконной застройке усадьбы Архангельское

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Следственный комитет России проверяет информацию о незаконной застройке территории объекта культурного наследия усадьба Архангельское, сообщается на сайте ведомства в пятницу.

"Сюжет о том, что территории государственного музея-усадьбы "Архангельское" незаконно застраиваются строительной компанией, прошел в эфире одного из федеральных телеканалов. Из сюжета следует, что под застройку могут попасть более 10 гектаров земли, которые незаконно выкуплены коммерческой организацией… По публикации, выявленной в СМИ,.. проводится процессуальная проверка", — говорится в сообщении.