В Магадане завели дело против матери, которая морила ребенка голодом

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Магаданские следователи возбудили дело по факту покушения на убийство ребенка против приемной матери, которая могла сознательно довести мальчика до истощения, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее в СУСК РФ по Магаданской области сообщили о том, что магаданские следователи в пятницу начали проверку по факту халатности должностных лиц органов опеки и попечительства при принятии решения о передаче ребенка-сироты в приемную семью, из которой его в итоге изъяли с признаками крайнего истощения. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена РФ Анны Кузнецовой, ссылаясь на врачей, приемная мать из Магадана могла сознательно довести 11-летнего мальчика до такого состояния.

"В связи с тем, что у следствия есть основания полагать, что действия приемной матери являлись умышленными, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка", — сказала Петренко.

Кроме того, отмечается, что по результатам проверки данных детского омбудсмена Анны Кузнецовой о поступлении в марте в Московский эндокринологический научный центр 11-летнего мальчика с признаками крайнего истощения, возбуждено уголовное дело по статье "халатность" против должностных лиц органов опеки и попечительства.

По предварительным данным, ребенок проживал в приемной семье с 2008 года. Приемная мать при этом обращалась с ребенком плохо, практически не кормила, также она давала ему лекарства, от которых ребенку становилось только хуже. В результате 11-летний мальчик был госпитализирован с весом 11 килограммов. Отмечается, что при этом органы опеки и попечительства ненадлежащим образом осуществляли свои обязанности, не контролировали условия проживания ребенка в приемной семье. За 2014-2016 годы должностные лица все лишь два раза посетили приемную семью.

В ходе расследования уголовного дела следователи дадут всестороннюю и принципиальную оценку действиям конкретных должностных лиц органов опеки и попечительства при принятии решения о передаче малолетнего ребенка в приемную семью, а также проверке условий его воспитания.