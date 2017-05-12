Экс-главу госкомитета Карелии подозревают в получении взятки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Бывший председатель госкомитета Карелии по управлению государственным имуществом и организации закупок задержан по подозрению в получении взятки, сообщило СУСК РФ по республике.

По версии следствия, в 2015 году он получил взятку в 200 тысяч рублей за согласование выдачи денежного займа на сумму 2 миллиона рублей местному жителю.

"Следственными органами СК РФ по республике Карелия возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя государственного комитета Карелии по управлению государственным имуществом и организации закупок, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", — говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся следственные действия.

По данным местных СМИ, задержанный в настоящее время является исполняющим обязанности заместителя главы Петрозаводска — председателем комитета экономики и управления муниципальным имуществом.